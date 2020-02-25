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Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi
12 dakika önce
Dünyamızdan 2 bin ışık yılı uzakta olan NGTS-10b gezegeni kendi yıldızının etrafında o kadar hızlı dönüyor ki çoktan parçalara ayrılmış olabilir ancak biz şimdilik akıbetini bilmiyoruz çünkü iki bin yıl önceki halini seyrediyoruz.
Güneş sistemimiz dışında keşfedilen yeni bir gezegenin bir yılı 18 saatte tamamladığı gözlemlendi.
Dünyamızdan 2 bin ışık yılı uzakta olan bu gezegen kendi yıldızının etrafında o kadar hızlı dönüyor ki çoktan parçalara ayrılmış olabilir ancak biz şimdilik akıbetini bilmiyoruz çünkü iki bin yıl önceki halini seyrediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42
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