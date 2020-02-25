Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi

Güneş sistemimiz dışında keşfedilen yeni bir gezegenin bir yılı 18 saatte tamamladığı gözlemlendi.



Dünyamızdan 2 bin ışık yılı uzakta olan bu gezegen kendi yıldızının etrafında o kadar hızlı dönüyor ki çoktan parçalara ayrılmış olabilir ancak biz şimdilik akıbetini bilmiyoruz çünkü iki bin yıl önceki halini seyrediyoruz.