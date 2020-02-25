Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi - Son Dakika Dünya

Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi

12 dakika önce

Dünyamızdan 2 bin ışık yılı uzakta olan NGTS-10b gezegeni kendi yıldızının etrafında o kadar hızlı dönüyor ki çoktan parçalara ayrılmış olabilir ancak biz şimdilik akıbetini bilmiyoruz çünkü iki bin yıl önceki halini seyrediyoruz.

Bir yılı sadece 18 saat süren Jüpiter benzeri dev ötegezegen keşfedildi, System.String[]

Güneş sistemimiz dışında keşfedilen yeni bir gezegenin bir yılı 18 saatte tamamladığı gözlemlendi.


Dünyamızdan 2 bin ışık yılı uzakta olan bu gezegen kendi yıldızının etrafında o kadar hızlı dönüyor ki çoktan parçalara ayrılmış olabilir ancak biz şimdilik akıbetini bilmiyoruz çünkü iki bin yıl önceki halini seyrediyoruz.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:42 
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