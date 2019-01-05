Son Dakika Haberleri: Bir Yıllık Emeği Küle Döndü

Bir Yıllık Emeği Küle Döndü

1 saat önce

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde çıkan yangında hayvancılıkla uğraşan vatandaşın samanlığı ve ahırı küle döndü.

Bir Yıllık Emeği Küle Döndü, System.String[]
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde çıkan yangında hayvancılıkla uğraşan vatandaşın samanlığı ve ahırı küle döndü.

Edinilen bilgiye göre beldenin Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Cafer Şenel'e ait samanlıkta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.

Saat 13.30'da samanlıkta başlayan yangına önce komşuları içme suyu şebekelerinden uzattıkları hortomlarla müdahale etti. Belediye tarafından gönderilen iş makinesinin bölgede bulunan karları yanan yerin üzerine atması ve ardından hem Arzular Kabaköy Beldesi hem de Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında Şenel'in yaz boyu emek vererek yığdığı ot ve samanların yer aldığı samanlık tamamen küle dönerken, samanlığın bitişiğine hayvanların bulunduğu ahır da yangın sonucu tahrip oldu.

Yangını erken fark ederek hayvanların ahırdan çıkarılması sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda Şenel'in ahır ve samanlığı küle dönerken yangının yan tarafındaki bir evde de pencereler tutuştu. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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