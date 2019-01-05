Son Dakika Haberleri: Bir Yıllık Emeği Küle Döndü.

Bir Yıllık Emeği Küle Döndü.

1 saat önce

Bir yıllık emeği küle döndü.

Bir yıllık emeği küle döndü...Ekipler gelene kadar iş makineleri kar atarak, vatandaşlar da içme suyuyla yangına müdahale etti
Gümüşhane'de elektrik kontağından çıkan yangın sonucu samanlık ve ahır yandı
İtfaiye gelene kadar yangına iş makineleri kar atarak, vatandaşlar da içme suyuyla müdahale etti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arzular Kabaköy beldesinde çıkan yangında hayvancılıkla uğraşan vatandaşın samanlığı ve ahırı küle döndü.
Edinilen bilgiye göre beldenin Esentepe Mahallesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Cafer Şenel'e ait samanlıkta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın meydana geldi.
Saat 13.30'da samanlıkta başlayan yangına önce komşuları içme suyu şebekelerinden uzattıkları hortumlarla müdahale etti. Belediye tarafından gönderilen iş makinesinin bölgede bulunan karları yanan yerin üzerine atması ve ardından hem Arzular Kabaköy Beldesi hem de Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında Şenel'in yaz boyu emek vererek yığdığı ot ve samanların yer aldığı samanlık tamamen küle dönerken, samanlığın bitişiğine hayvanların bulunduğu ahır da yangın sonucu tahrip oldu.
Yangını erken fark ederek hayvanların ahırdan çıkarılması sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda Şenel'in ahır ve samanlığı küle dönerken yangının yan tarafındaki bir evde de pencereler tutuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa
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