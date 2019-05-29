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Bir yıllık emekleri görücüye çıktı

38 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2018-2019 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergisini açtı.

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Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2018-2019 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergisini açtı.

Gökmeydan, Karapınar, Türkan Saylan ve Ihlamurkent Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezlerinde açılan sergide, halk merkezlerinde yıl boyunca eğitim gören atölye katılımcılarının yaptığı eserler yer alıyor.

Aynı gün, farklı zamanlarda gerçekleşen sergi açılışlarına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda atölye katılımcısı katıldı. Giysiden takıya farklı branşlarda el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu sergiler, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sergide halk merkezlerinin 1 yıllık çalışmasının ürünlerini göreceklerini söyledi. "İyi olacağını biliyorum" diyen Başkan Kurt, halk merkezlerinde yer alan atölyelere daha çok insanın katılmasını istediklerini söyledi. Başkan Kazım Kurt, "İmkanlar el verdiği ölçüde daha büyük işleri yapmak istiyoruz. Sizlerin de katkı sunması gerekiyor tabii ki, sizler olmazsanız halk merkezlerimizde hiçbir iş yapamayız. Gelin, kullanın bu merkezler sizin, halkın. Halk Merkezlerinde 24 saat çalışmak istiyoruz. Ben çok güzel eserler göreceğimize inanıyorum, ama bir kez daha söylüyorum; bu eserleri paraya dönüştürmenin yolunu bulmalıyız. Evde ürettikleriniz, ev bütçesine katkı sağlamasını becermemiz lazım. Şimdiye kadar ürettik, belirli bir noktaya getirdik ama ürettiklerinizin pazarlanması konusunda özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu da bu sene halletmeliyiz. İnsanlar buraya gelince bir avantaj elde etmeli. Bunu sağlarsak başarılı oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve davetliler, atölye katılımcılarının ürettiği bir birinden güzel el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi. Eserler hakkında atölye katılımcılarından bilgi alan Başkan Kurt, atölye katılımcıları ile fotoğraf çektirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:40 Kaynak: İHA
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