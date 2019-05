Bir yıllık emekleri göz doldurdu

Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleri bir yıllık eğitimleri sonunda çeşitli sanatsal alanda ürettikleri eserlerini düzenlenen yıl sonu sergisinde görücüye çıkardı.

Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan 13 semt merkezinden biri olan Halil Rıfatpaşa Caddesi'nde hizmet veren, Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi kursiyerlerinin ele emeği göz nuru eserleri davetliler tarafından tam not aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen sergiye, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Konak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Yasin Öztürk'ün yanı sıra meclis üyeleri, kursiyerler, aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Serginin açılışında konuşan Konak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Yasin Öztürk, emeği geçen herkesi kutlayarak, "Bu merkezler hem sosyal motivasyon sağlamak hem de bir şeyler öğrenmek için bu merkezlerimiz çok güzel. Çok güzel eserler çıkarıyorsunuz. Hepinize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Halk Eğitim Merkezi'nin Konak'ta kurs açması için yerlerini bize tahsis eden tüm belediye başkanlarımıza da kurumum adına teşekkür ederim" dedi.



"Daha çok yanınızda olacağız"



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise merkezin çok güzel çalışmalar içinde olduğunu belirterek, "Özellikle sosyal yaşantıda bir araya gelmek, el becerisini, arkadaşlık, dostluğunuzu geliştirmek için bir araya geldiğiniz bu merkezde güzel çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Çok değerli Halk Eğitim Müdürü Yasin Öztürk Bey'e, tüm eğitimcilere ve kursiyerlere teşekkür ederim. Kurs merkezilerinin çoğaltılması, olanakların geliştirilmesi konusunda da daha fazla yanınızda olacağız. Bizim için çok değerlisiniz" diyerek herkesin Ramazan Bayramı'nı da kutladı. 23 Haziran'da da bir bayram daha kutlayacaklarını belirten batur, "Her şey güzel olacak" diyerek sözlerini tamamladı.



Kursiyerler adına konuşan 81 yaşındaki Mahide Yıldız Ergün, merkezin kurslarına katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel günler geçiriyoruz. Kurslara katılmaya devam edeceğim. Bize emek veren tüm ekibe teşekkür ederiz" dedi.



1001 kişi kurslara geliyor



Konak Belediyesi ile Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde verilen kurslara 55 yaş üstü vatandaşlar katılıyor. İlginin her geçen yıl artığı Ziya-Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde bu yıl 1001 kişi çeşitli alanlarda verilen kurslara katılıyor.



Eserler tam not aldı



Ahşap boyamadan seramiğe, örgüden kağıt telkari de denen quillinge (dekoratif tasarımlar oluşturmak için bir araya getirilmiş, şekillendirilmiş ve yapıştırılmış kağıt şeritlerin kullanımını içeren bir sanat formu), kaatı sanatından ebruya, resimden mozaiğe kadar pek çok el sanatının örneklerinin yer aldığı sergi davetlilerden tam not aldı. Merkezde ikinci baharını yaşayan üyelerin profesyonelleri aratmayan sergisi istenilince nelerin yapıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Davetliler tarafından oldukça beğenilen sergi, izleyenler tarafından takdirle karşılandı. - İZMİR

