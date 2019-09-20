Son Dakika Haberleri: Bir yıllık emekleri küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bir yıllık emekleri küle döndü

1 saat önce

Adıyaman'da tütün iskelesinde asılı yaklaşık 700 kilo tütün yangında küle döndü.

Bir yıllık emekleri küle döndü, System.String[]

Adıyaman'da tütün iskelesinde asılı yaklaşık 700 kilo tütün yangında küle döndü.


Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2743 Sokakta meydana geldi. Doğan Cömert ve Deniz Tuncay'a ait tütün çadırında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskelede asılı tütünlere sıçradı.


Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 700 kilo tütün yandı. Üreticinin 1 yıllık emeği yangında küle döndü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir yıllık emekleri küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]