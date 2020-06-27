Bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı - Son Dakika

Bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı

Tüm yurtta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri arasında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, geç kalan ve kimliklerini unutan çiçeği burnunda üniversite adaylarını polis ağabeyleri sınava yetiştirdi.

Tüm yurtta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri arasında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi, geç kalan ve kimliklerini unutan çiçeği burnunda üniversite adaylarını polis ağabeyleri sınava yetiştirdi. Sınav binaları önünde öğrenciler, polislere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Tüm yurtta eş zamanlı başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT başladı. Sınav öncesi Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 155 Polis İmdat Hattına, Deliklitaş Mahallesindeki Otobüs Harekat Merkezi yanında bulunan bazı öğrencilerin sınava geç kalacakları ve Sutandere Mahallesi Hüseyin Erçelebi Anadolu Lisesine gitmek için yardım istediği bilgisi alındı. Yapılan anons üzerine adrese intikal eden polis ekipleri, öğrencileri duraktan alarak hızlı bir şekilde sınava girecekleri okula götürdü.


'Kimliğini kaybeden öğrenciyi polis Nüfus Müdürlüğüne götürdü'


Kimliğini kaybeden bir öğrenci ise, yine polis ekipleri tarafından ivedi olarak önce Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. Burada gerekli belgelerin temin edilmesiyle, üniversite adayı sınava gireceği Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yetiştirildi.


'Polis, kimliğini evde unutan öğrencinin evine gitti'


Ayrıca okula gidince kimliğini evde unuttuğunu fark eden bir öğrenci ise, polis ekiplerine başvurdu. Ekipler, ikamet adresini aldığı öğrencinin evine giderek annesinden kimliğini alınıp kendisine ulaştırılarak sınava girmesi sağladı.


Öte yandan şehrin birçok noktasında geç kalan ya da yanlış okula giden pek çok öğrenci, asayiş ve trafik ekiplerince sınavlarına yetiştirilirken, çiçeği burnunda üniversite adayları ise polis ağabeylerine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bir yıllık emeklerini polis ağabeyleri kurtardı - Son Dakika
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