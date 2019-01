Bir Yol, Bir Kayboluş ve Bir Yeniden Yaradılış Hikâyesi

İstanbul'un işgalinden başlayarak cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan süre zarfında kendi varoluşunu sorgulayan bir Osmanlı asilzadesinin dünyasına odaklanan eser, Arşipel'e ulaşıp 'Balıkçı'ya dönüşen Cevat Şakir'in hayatını sahneye taşıyor.

Beş bölümden oluşan eser, Yetkin Dikinciler'in anlatımı ve Tuluğ Tırpan'ın klasik, modern ve rock tınılarını harmanladığı müziği ile hayat bulacak. Yaylı sazlar, vurmalı çalgılar ve ses tasarımları ile renklenen eklektik eserde, piyanoda Tuluğ Tırpan, basta Eylem Pelit ve davulda Volkan Öktem yer alıyor. Beyti Engin rejisörlüğünde, Kardeş Türküler'in solistlerinden Feryal Öney'in etnik-atmosferik vokalleri, Su Güneş Mıhladız'ın koreografisini de üstlendiği dans ve ebru sanatçısı Garip Ay'ın interaktif sunumu ile gerçekleşecek Mavi Sürgün'ü, 15 Mart Cuma akşamı saat 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda seyredebilirsiniz.