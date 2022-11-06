Yolcunun namaz molası talebi sosyal medyayı ikiye böldü! Otobüs firmasının açıklaması ise ayrı bir tartışma yarattı - Son Dakika
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Yolcunun namaz molası talebi sosyal medyayı ikiye böldü! Otobüs firmasının açıklaması ise ayrı bir tartışma yarattı

06.11.2022 22:00

Bir yolcu otobüsünde namaz için üç dakika mola verilmesini talep eden ancak bu isteğinin reddedildiğini iddia eden bir vatandaşın paylaşımı sosyal medyayı iki böldü. Tartışmaların ardından açıklamada bulunan otobüs firması "laiklik" vurgusu yaparak, "Bir yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların anayasal hakları görmezden gelinemez" açıklaması yaptı. Bu açıklama ise ayrı bir tartışma yarattı.

Van merkezli bir otobüs firmasıyla seyahat eden bir yolcu, öğle ve akşam namazları için üç dakika mola verilmesini istediğini ancak talebinin reddedildiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kısım kullanıcı olaya tepki gösterirken, bir kısım ise otobüs firmasının haklı olduğunu dile getirdi.

Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı

FİRMADAN AÇIKLAMA

Konunun büyümesinin ardından firma da bir açıklama yaptı. Firmanın açıklamasında ibadet etmeyen yolcuların anayasal haklarının görmezden gelinemeyeceği aktarıldı.

"GÜZERGAH VE MOLA YERLERİ ÖNCEDEN BELİRLENMİŞTİR"

Firmanın avukatı Tuncay Keserci'nin Twitter'dan paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. Maddesinde Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14. Maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

"DİĞER YOLCULARIN ANAYASAL HAKLARI GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Anayasanın 23. Maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24. Maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır. Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı
Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı
Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı
Yolcunun namaz molası talebi tartışma yarattı! Otobüs firmasının açıklaması ortalığı daha da karıştırdı
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