"Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek? - Son Dakika
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"Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?

15.08.2022 10:03
"Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklanırken bazı adaylar "Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ifadesi ile karşılaştı. Peki, "Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, "Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?

"BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞEMEDİNİZ" NE DEMEK?

Sonuç sayfasına bakan adaylar Bir Yükseköğretim Programına Yerleşemediniz sonucu ile karşılaştı. Bu ifade adayın tercihlerinden birine yerleşemediğini gösteren açıklamadır.

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Ösym, YKS, Soğuk Haber, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber 'Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz' ne demek? - Son Dakika


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