Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, "Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?

"BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞEMEDİNİZ" NE DEMEK?