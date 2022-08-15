Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Peki, "Bir yükseköğretim programına yerleşemediniz" ne demek?
Sonuç sayfasına bakan adaylar Bir Yükseköğretim Programına Yerleşemediniz sonucu ile karşılaştı. Bu ifade adayın tercihlerinden birine yerleşemediğini gösteren açıklamadır.
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