"Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli izleyiciyle buluşuyor - Son Dakika

"Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci anlatan "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli bugün izleyiciyle buluşuyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan İstanbul Havalimanı'nın, fikir aşamasından tam kapasiteyle operasyona başladığı döneme kadar geçen süreci anlatan "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli bugün izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Havalimanı işletmeci İGA'dan yapılan açıklamaya göre, belgeselde, Türkiye'nin havacılık sektöründeki iddiasını ortaya koyan İstanbul Havalimanı projesinin yapımındaki tüm detaylar, en ince ayrıntısına kadar aktarılıyor.

İstanbul Havalimanı'nın planlamadan inşaat sürecine, inşaat sürecinden operasyon süreçlerine geçişini anlatan, 56 dakika süren "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeseli, bugün saat 20.00'de ilk kez İGA İstanbul Havalimanı Youtube hesabında ve televizyonlarda yayınlanacak.

Belgesel için 230 saati aşan görüntüler kaydedilirken, prodüksiyon ve post prodüksiyon aşamasında ise 100'ün üzerinde kişi emek verdi. Bin 857 günlük çalışmanın ürünü olan belgesel 20 kamerayla, 100 farklı noktadan 3 yıllık timelapse görüntüleri kullanılarak oluşturuldu. 61 ay boyunca her detayın kayıt altına alındığı belgesel için toplamda 40 terabayt veri kaydedildi.

İstanbul Havalimanı 42 ay gibi rekor bir sürede bitirildi

İstanbul Havalimanı'nın inşaatında, 12 bin 400 sondaj yapıldı, araştırma çukuru açıldı. 3 bin 159 araç ve makine aralıksız çalıştı. 750 milyon metreküp toprak kazıldı. 320 milyon metreküp dolgu yapıldı. 7 milyon metreküp beton döküldü. "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeselinde benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve küresel bir hub olan İstanbul Havalimanı'nın gurur verici serüveni, dinamik bir kurguyla gözler önüne seriliyor.

Belgeselde dünyadaki diğer havalimanı inşaatlarıyla karşılaştırılan projenin, normal şartlarda 10 yıl süreceği aktarılırken, İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi rekor bir sürede bitirildiğine dikkat çekiliyor. Bu tip projelerde tasarım süresinin bile 4 yıl sürebileceği, İGA'nın bu süre zarfında havalimanı inşaatını bitirip, işletmeye açmasının gerektiği anlatılıyor. Belgeselde, açılış tarihi 29 Ekim 2018 olarak belirlenen İstanbul Havalimanı'nın zorlu inşaat sürecinin 42 ay gibi rekor bir süreye sığdırıldığı belirtilirken, havalimanının inşa edildiği atıl durumdaki arazinin depreme dayanaklı hale getirilerek, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir katma değer sağlayacak bir cevhere dönüştürüldüğünün altı çiziliyor.

Mimar Sinan'a saygı niteliğinde terminal tasarımı

Belgeselde İstanbul Havalimanı'nın, çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele aldığı, özgün bir tasarıma sahip olduğu vurgulanırken, havalimanı terminalinin mimari anlamda ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından aldığı da aktarılıyor. Ayrıca, terminalde İstanbul camilerinin, hamamlarının, kubbelerinin ve daha birçok tarihi yapının zenginliği, proje mimarisinde ince ince işlenirken, Türk-İslam sanat ve mimarisi motiflerinin projeye güzellik, doku ve derinlik kattığından da söz ediliyor. İstanbul Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır İstanbul'un simgesi haline gelen ve Türk-İslam tarihinde kültürel öneme sahip lale figüründen esinlenerek tasarlandı. Diğer yandan terminal çatılarında da Mimar Sinan'ın tasarımlarına göndermeler bulunuyor.

Belgeselde yolcu konforu için her detayın düşünüldüğü İstanbul Havalimanı'nda, bagajlar için uluslararası teknolojinin yerinde inşa edildiğine de dikkat çekiliyor. Saatte 30 bin bagaj işleme kabiliyeti olan 42 kilometre uzunluğundaki bagaj sistemiyle 13 check-in adasından toplanan bagajlar, uçaklara ve yolculara vakit kaybettirilmeden ulaştırılıyor. Bu uygulama için yüksek teknoloji, robotlar ve yapay zeka sistemleri kullanıldığı da özellikle ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2023 vizyonuna önemli katkı…

Bir havalimanı olmanın ötesinde, bir "Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı'nın öyküsünün anlatıldığı belgesel, havalimanını bugüne taşıyan sürece de ışık tutuyor. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini doldurması, artan yolcu trafiğine ve Türkiye'nin uluslararası havacılık arenasındaki atılımlarına cevap verecek durumda olmaması üzerine İstanbul Havalimanı projesinin ortaya çıktığının aktarıldığı belgeselde, havalimanının Türkiye'nin 2023 vizyonuna da önemli katkı yapacağı vurgulanıyor.

Belgeselde, güçlü altyapısının yanı sıra lale biçimindeki tasarım ödüllü hava trafik kulesi, enerji verimliliği sağlayan bina ve çatı sistemleri ile İstanbul Havalimanı'nın eşine az rastlanır bir havalimanı olduğu yansıtılırken; havalimanın "Sıfır Atık" konseptini benimsenmesiyle çevre ve sürdürülebilirlik açısından da sektöre yeni bir soluk getirdiği vurgulanıyor. Ayrıca, teknolojik açıdan da üst düzey bir altyapıya sahip olan İstanbul Havalimanı'nın pist trafik sistemi, bagaj sistemi gibi yüzden fazla özel yazılım ve donanım içeren yüksek teknoloji donanımlarının yanı sıra robotlar ve yapay zeka ile de kurgulandığı belirtiliyor.

Cumhuriyetin 95. yıl dönümünde İstanbul ismiyle hizmete girdi

İnşaat aşaması 42 ay gibi rekor sürede tamamlanan İstanbul Havalimanı'nın açılışı, Cumhuriyetin 95. yıl dönümüne denk gelen 29 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Açılış, İstanbul Havalimanı'nı "Zafer Anıtı" olarak nitelendiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılırken, havalimanına "İstanbul" ismi de açılış töreninde bizzat Erdoğan tarafından verildi.

İstanbul Havalimanı'nın, 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasite operasyonlara başlamadan önce tüm operasyon süreçlerinin birbiriyle koordineli ve hatasız çalıştığını test etme amacıyla "Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Transferi" yani kısaca ORAT olarak adlandırılan süreçte ön testlerin nasıl yapıldığı da anlatıldı. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle hizmete girmesinden önceki son dönemeç olan, Atatürk Havalimanı'nın uçuşlara kapatılarak 47 bin 300 ton ağırlığındaki malzemenin taşınmasının anlatıldığı "Büyük Göç"ün heyecanı da belgeselde tüm ayrıntılarıyla aktarılıyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı' belgeseli izleyiciyle buluşuyor - Son Dakika

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