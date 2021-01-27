"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

Başkent Ankara Meclisince hazırlanan "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Kulübü destekleriyle yürütülen, "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin galası Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan burada yaptığı konuşmada, proje için Ankara'nın geçmişine tanıklık eden 20 kişiyle görüştüklerini, Ankaralı olmanın ayrıcalıklarını özümsemiş kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde böyle bir çalışmanın ortaya çıktığını ifade etti.

Başkentte yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu, kentte yaşayan siyasetçilerin, bürokratların Ankara'yı sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Ankara'yı tanımıyoruz. Tanımadığınız zaman da sevmezsiniz. Ankara'nın tarihini bilmiyorsunuz, bilmezseniz sevemezsiniz. Buna benzer projeleri devam ettirerek biz Ankara'da yaşayan insanlarda başkent bilincini oluşturacağız. Ankara'yı sahiplendirmek zorundayız. İnşallah sahiplendireceğiz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da uzun yıllar Ankara'dan uzakta yaşayan bir Ankaralı olarak projeye katkıda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Başkentin tarihinin, kültürünün ve kimliğinin, önceliği yeni nesillere vererek, çok kişiye anlatılmasının gerektiğini belirten Yavuz, "Ankara'mızı öncelikle Ankaralılara sonra tüm Türkiye'ye sonra da yurt dışına layıkıyla tanıtacağız." diye konuştu.

Galada, Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ASO Başkanı Nurettin Özdebir de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Sözlü tarih çalışmasına anılarıyla, tanıklıklarıyla katkıda bulunanlardan bazıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde salonda yer alırken, bir kısmı da video konferans yöntemiyle programa katıldı.

Belgesele katkıda bulunan isimler şunlar: Abdülkerim Erdoğan, Ali Osman Renklibay, Aliye Öztan, Ayhan Sümer, Birten Gökyay, Bülent Kalıpçı, Gazi Yaşargil, Güven Dinçer, Haluk Balaban, İdris Yamantürk, Mehmet Haberal, Nebahat Taşkın, Özden Toker, Rengim Gökmen, Ruşen Keleş, Şevket Bülent Yahnici, Şükran Pekmezci, Hasan Pekmezci, Yunus Ensari ve Yüksel Erimtan.