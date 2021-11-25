Üye Girişi
"Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - Son Dakika

"Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

25.11.2021 11:42

Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi", 8 dilde 2 binden fazla eserle kent tarihini anlatıyor.

Antalya'da 6 yıllık bir çalışmanın ardından açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi", 8 dilde 2 binden fazla eserle kent tarihini anlatıyor.

Kepez ilçesindeki eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi'ndeki yönetim binasında Kepez Belediyesince açılan "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine ilişkin seyyahların verdiği bilgiyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Müzedeki 20 salonda kentin sosyal yaşamı, turizmi, tarımı, yemek kültürü, gelenek ve görenekleri, Yörük kültürü, yemek kültürüne ait 2 binden fazla orijinal eser yer alıyor.

Esnaf sokağının da oluşturulduğu müzede, Antalyalıların bağışta bulunduğu binlerce eski fotoğraf da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Müzedeki, bir dönem Antalya'da yaşayan sanatçı Zeki Müren'e ait gözlük ile konakladığı bir otelin çekmecesinde unuttuğu el yazısı notları da dikkati çekiyor.

Ayrıca müzede, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Antalya ziyaretinde kullandığı sandalye ve masanın sergilendiği özel bir bölüm de bulunuyor.

90'lı yıllardaki kortejde kullanılan otomobil bulundu

Altın Portakal Film Festivali'nin 1990'lı yıllarda gerçekleştirilen geleneksel kortej geçişinde Yeşilçam'ın ünlü isimlerini taşıyan üstü açık otomobil de müze yetkilileri tarafından satın alındı.

Festival için özel hazırlanan salona yerleştirilen otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Müzede, Kaleiçi'ndeki tarihi evlerin kapıları tek tek çalınarak sahiplerinden satın alınan ya da müzeye bağış yapılan günlük eşyalar da sergileniyor.

Antalya Yat Limanı açığında 1942'de batırılan Saint Didier atığına ait mühimmatla bombalandığı sırada patlayan camının da yer aldığı müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente geldiği gün basılan gazeteler, milli mücadelede kullanılan silahlar, ünlü sanatçı ve yazarlara ait bilinmeyen fotoğraflar ve mektuplar bulunuyor.

Kök boyasıyla yapılan ünlü Döşemealtı halısının aynı aile üyelerince 3 nesildir dokunduğu tezgahın da ziyaretçilere gösterildiği müzede, Antalyalı ünlü sanatçı ve sporcuların fotoğrafları ile Antalyaspor'un kuruluşundan bu yana giydiği formalar da sergileniyor.

Müze 8 dilde anlatılıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü AA muhabirine, kent müzesinin Antalya'nın 500 bin yıllık insanlık tarihini anlattığını söyledi.

Müzenin hayalinin 1950'li yıllarda kurulduğunu aktaran Tütüncü, müzenin hem hatıralara dokunduğunu hem de kent tarihini anlattığını kaydetti.

Müzenin son 200 yıldaki insan hikayelerine de yer verdiğine işaret eden Tütüncü, "Ziyaret edenler, hatıralara yolculuk ediyor, kente olan aidiyetlerini güçlendiriyor hem de kentle ilgili bugüne kadar duymadıkları bilgiye erişiyor. Antalya'yı ilgilendiren ne varsa bu müzede mevcut. Burada binlerce hikaye, obje ve on binlerce fotoğraf var. Bu 6 yıllık bir emeğin ürünü. Sadece Antalyalıların değil, turistlerin de uğrak noktalarından birisi olacak. Müze 8 ayrı dilde elektronik rehberle gezilebiliyor." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerin kent müzesinde yapılan tarihi yolculuğa fonda çalan Osmanlı Padişahı Sultan Abdulaziz'in besteleriyle çıktığını belirten Tütüncü, en büyük hayallerinden biri olan kent müzesini Antalyalılarla buluşturduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor
Bir Zamanlar Antalya Müzesi kent tarihine yolculuğa çıkartıyor

Otomobil, Antalya, Kepez, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Zamanlar Antalya Müzesi' kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi! 11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama 11:25 AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! 10:39 Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor 10:12 Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada 09:02 Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada

Son Dakika Haberleri
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:11 Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:47 Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
11:42 Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu
Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu         
12:16
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi         
12:11
Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler         
12:03
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi         
10:14
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 12:22:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Bir Zamanlar Antalya Müzesi" kent tarihine yolculuğa çıkartıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement