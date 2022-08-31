Zamanında çeteler, uyuşturucu, soygun, silahlı çatışma, gasp ve cinayetlerle adı anılan Cali'nin sakinleri, şimdilerde bu kötü ünden kurtulma yolunda adımlar atıyor. Siloe mahallesinin duvarları, rengarenk resim ve grafitilerle turistleri karşılıyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi - Son Dakika

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