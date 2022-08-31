Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi - Son Dakika
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Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi

31.08.2022 14:02
Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi

Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği Kolombiya'nın önemli şehirlerinden Cali kentinin Siloe bölgesi, bugünlerde turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği Kolombiya'nın önemli şehirlerinden Cali kentinin Siloe bölgesi, bugünlerde turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Zamanında çeteler, uyuşturucu, soygun, silahlı çatışma, gasp ve cinayetlerle adı anılan Cali'nin sakinleri, şimdilerde bu kötü ünden kurtulma yolunda adımlar atıyor. Siloe mahallesinin duvarları, rengarenk resim ve grafitilerle turistleri karşılıyor.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir zamanlar çetelerin kol gezdiği mahalle, turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi - Son Dakika

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