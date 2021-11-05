Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz