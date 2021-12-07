Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm 2. Fragmanı | Vurulma!

Bir Zamanlar Çukurova 116. Bölüm 2. Fragmanı | Vurulma!Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpLatv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.

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Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

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Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı