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Bir Zamanlar Çukurova 117. Bölüm Fragmanı | Hastamızın kalbi durdu!

Son Dakika › TV › Bir Zamanlar Çukurova 117. Bölüm Fragmanı | Hastamızın kalbi durdu! - Son Dakika

Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu

HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar