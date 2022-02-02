Üye Girişi
Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen kimsin asıl?" - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen kimsin asıl?"

02.02.2022 09:43

#BirZamanlarÇukurova 122.Bölümüyle Perşembe #atv'de!Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpLatv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.

#BirZamanlar Çukurova 122.Bölümüyle Perşembe #atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

YORUMLAR
500

Çukurova, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm 2. Fragmanı | 'Sen kimsin asıl?' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:27 ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
08:36 Gece boyunca boş arazide kazı yapıldı! Polis ekipleri nöbet tuttu
08:33 Survivor'da eleme adayı olan Evrim: Kaypak karakterli insanlar yüzüme gülmesin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 09:50:54. #1.12#
SON DAKİKA: Bir Zamanlar Çukurova 122. Bölüm 2. Fragmanı | "Sen kimsin asıl?" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement