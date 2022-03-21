Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Fragmanı | Ben seni seviyorum Züleyha! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Fragmanı | Ben seni seviyorum Züleyha!

21.03.2022 10:44

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#BirZamanlar Çukurova 129. Bölümüyle Perşembe #atv'de!

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Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 129. Bölüm Fragmanı | Ben seni seviyorum Züleyha! - Son Dakika


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