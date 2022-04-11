Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Ön İzleme | Seviyorsan sonuna kadar peşinden gideceksin! - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Ön İzleme | Seviyorsan sonuna kadar peşinden gideceksin!

11.04.2022 09:44

Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm ÖzetiÇolak Ağa konağı basıyorŞermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Özeti

Çolak Ağa konağı basıyor

Şermin'in Betül'ü alıp İstanbul'a dönmeye karar vermesiyle birlikte çılgına dönen Çolak adamlarıyla birlikte konağı basar. Bu sırada konağa gelen Fikret, Çolak'ın cezasını verince dengeler bir anda değişir.

Züleyha'yı ikna edebilmek için her yolu deneyen Hakan, farklı bir planla gerçek kimliğini ve istihbarat için çalıştığını açıklasa da başarılı olamaz. Tam da bu sırada Kerem Ali ve Leyla'nın doğum günü kutlaması için Züleyha ve Fikret'in bir araya gelmesi ve bu fotoğrafın "Yamanlar ve Fekeliler Yeniden Bir Arada!" şeklinde yorumlanması Hakan'ı çılgına çevirir.

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İstanbul, Çukurova, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 131. Bölüm Ön İzleme | Seviyorsan sonuna kadar peşinden gideceksin! - Son Dakika


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