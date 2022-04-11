Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı | "Duydunuz mu? Fikret Fekeli..." - Son Dakika
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Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı | "Duydunuz mu? Fikret Fekeli..."

11.04.2022 09:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!

131.Bölümü izlemek için: https://youtu.be/FBFBhJvrMco

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/iKjKpL

atv Resmi YouTube Kanalına Abone Olmak İçin; https://goo.gl/dmrDLN

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Bir Zamanlar Çukurova 132. Bölüm Fragmanı | 'Duydunuz mu? Fikret Fekeli...' - Son Dakika


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