Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova 24. Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 24. Bölüm Fragmanı

5 dakika önce

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.

Bir Zamanlar Çukurova 24. Bölüm Fragmanı, System.String[]
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...

Yapım : Tims&B Productions

Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray

Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Serpil Tamur, Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:01 

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