Bir Zamanlar Çukurova 24. Bölüm Fragmanı
5 dakika önce
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...
Yapım : Tims&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray
Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Serpil Tamur, Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:01
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