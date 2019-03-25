Bir Zamanlar Çukurova 26. Bölüm Fragmanı
1 saat önce
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova
" atv'de...
Yapım : Tims&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı
& Burak Sağyaşar Yönetmen
: Murat Saraçoğlu
Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray
Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış
, Uğur Güneş
, Hilal Altınbilek, Bülent Polat
, Turgay Aydın
, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç
, Polen Emre, Serpil Tamur
, Melike İpek Yalova
ve Kerem Alışık
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:03
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