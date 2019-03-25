Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova 26. Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 26. Bölüm Fragmanı

1 saat önce

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de.

">
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...

Yapım : Tims&B Productions

Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray

Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Serpil Tamur, Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:03 

Timur Savcı, Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, TV
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti Rottweiler'ın Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı Cinayeti İtiraf Etti: Öldürdükten Sonra Testereyle Parçalayıp Sobada Yaktım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 10:03:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova 26. Bölüm Fragmanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]