Bir Zamanlar Çukurova 39. Bölüm 2. Fragmanı

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Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova " atv'de...

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Emine Bulut'un kızı: "O kişi benim babam değil"