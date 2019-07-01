"Bir zamanlar çukurova"artık Bosna ve Slovenya'da

Her iki ülkede de yayınlanmaya başlanan diziye ilgi büyük! Bosna Hayat TV ve Slovenya POP TV'nin ünlü sunucuları, dizinin başrol oyuncuları ile röportaj yapmak üzere Türkiye'ye geldiler.

Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin oyuncuları Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Vahide Perçin ve Kerem Alışık, Adana HiltonSA Otel'de mini birer stüdyoya dönüştürülen salonlarda kanalların ekipleriyle buluştular.

Slovenya'lı POP Tv sunucusu Alma Rahne, daha önce de çeşitli röportajlar için Türkiye'ye geldiğini ama Adana'yı ilk kez gördüğünü söyledi.

Amerika ve Meksika'da Antonio Banderas, Enrique Iglesias, David Bisbal da dahil olmak üzere birçok ünlü isimle röportajlar gerçekleştirmiş olan Rahne, tüm oyunculara da övgüler yağdırdı.

"Bir Zamanlar Çukurova" nın yeni yayınlanmaya başladığı Bosna Hayat TV sunucularından Sanela Junuzovic, röportajlarına oyunculara olan hayranlığını dile getirerek başladı.Hem kanalın içerik satın alma müdürü hem de ülkenin en sevilen talk show sunucularından biri olan Junuzoviç, Brad Pitt'ten John Malkovich'e pek çok dünyaca ünlü star ile ve siyasetçilerle de yaptığı söyleşilerle tanınıyor.

Bir Zamanlar Çukurova, şu anda 11 ülkeye satılmış durumda. Devamlı yeni teklif gelen dizinin, şimdiye kadar yapılan görüşmelerle kış sezonunda yayınlandığı ülke sayısının 20 olması planlanıyor.

HEP BİRLİKTE YORGUNLUK ATTILAR TATİLE GİRDİLER

Sezon boyunca Perşembe gecelerinin liderliğini bırakmayan "Bir Zamanlar Çukurova,"kamera önünde ve arkasında görevli tüm ekipleri ile, yapımcıların da katıldığı bir yemek ile yaz tatiline girdi. Yeni sezon çekimleri başlayana kadar tatil yapacak olan ekip, yine Adana HiltonSA otelinde gerçekleşen bir yemekte, keyifli bir gece geçirdi.