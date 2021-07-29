Bir Zamanlar Çukurova başrolü Selin Yeninci, oyunculuğuyla İbrahim Tatlıses'den alkış topladı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da satışını yaptığı lahmacun fiyatlarının fazla bulunmasına tepki göstererek "10 TL'nin altındakileri yemeyin" diyen İbrahim Tatlıses, bir paylaşımıyla daha gündem oldu. Tatlıses, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci'nin başarılı performansına sessiz kalamadı.

"SEN NE BETER OYUNCUYMUŞSUN"

Twitter hesabından Selin yenince için paylaşım yapan İbrahim Tatlıses "Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si sen ne beter oyuncuymuşsun be kardeşim maşallah yeminle alkışlıyorum" dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, paylaşımının sonuna da alkış emojileri ekledi.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi'nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veriyor.