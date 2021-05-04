Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti

Bunlara tam kapanma yok mu? Tekneyle denize açılıp bir de çıplak poz verdiler

Aralık ayında ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisi için hazırlıklara başladı. Bir süredir dizi için özel bir diyet ve spor programı uygulayan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde sohbet ettiği basın mensuplarına pandemi nedeniyle daha çok evde vakit geçirdiğini ve yeni dizisinin hazırlıklarının da sürdürdüğünü belirtti.

SAKALINI BIYIĞINI KESTİ

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Güneş, yeni imajını paylaştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi için sakallarını ve bıyığını uzatan yakışıklı oyuncu yeni dizisi için de sakallarını kesti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Güneş, yeni tarzıyla dikkat çekti. Oyuncunun bu imaj değişikliğinin, yeni dizisinin çekimlerinin başlayacağı ve dizi için sakalını kestiği öğrenildi. Dizinin çekim tarihi henüz net değil. Uğur Güneş'in dizide 'Davut' isimli bir madenciyi oynayacağı belirtildi.

"SETLERİ ÖZLEDİM"

Güneş, başka bir paylaşımın da ise dizinin yönetmenliğini yapacak olan Faruk Teber'e seslenerek "Setleri özledim" notunu düştü.

BİR MADENCİYE HAYAT VERECEK

Uğur Güneş, FOX TV'de yayınlanacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde, çalıştığı maden şirketinin sahibinin kızına aşık olan Davut isimli bir madenciye hayat verecek. Rolü için kondisyon tutan ve sporla kas yapan oyuncu, diyetle de vücudunu şekillendirdi.

Dizide Davut'un aşık olduğu Gülfem karakterine ise Esra Bilgiç hayat verecek. 1930'lu yıllarda geçen dönem projesi için, İstanbul'a o yılların özelliklerini taşıyan bir plato kuruluyor.