"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek - Son Dakika

"Bir Zamanlar Çukurova"nın "Gaffur"u oyunculuk eğitimi verecek

23.05.2021 10:06

Adana'da çekimleri devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin "Gaffur"u Bülent Polat, oyunculuk kampında eğitim verecek.

Adana'da çekimleri devam eden "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin "Gaffur"u Bülent Polat, oyunculuk kampında eğitim verecek.

2018 yılında tiyatro ekibi olarak yola çıkan Reverans Sanat'ın Antalya'da 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği oyunculuk kampı, sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilecek. Reverans Sanat kurucularından Özge Durmuşcan, Adana'nın sanatı seven bir şehir olduğunu belirterek, "Sektörde Adanalı birçok oyuncuyu görmeniz mümkün. Fakat profesyonel eğitim ağı nerdeyse yok denecek kadar az. Kendimizi geliştirmek için bir karar almamız gerekiyordu. İstanbul'a gitmek için imkanımız vardı fakat Adana'daki herkes bizimki gibi bir avantaja sahip değildi. Gitmenin bu aşamada bencillik olacağını, Adana'da kalarak kendini geliştirmek isteyen insanlara da yardımcı olabileceğimizi düşündük" dedi.

Sinema ve dizi oyuncusu Bülent Polat'ın bir senedir Adana'da bulunduğunu kaydeden Durmuşcan, "Oyunculuk için yaşam düzenini değiştirmiş, Amerika'ya gitmiş ve cebi bilgi dolu bir şekilde geri dönmüştü. Bu süreç hem ilgimizi çekti hem de bize örnek teşkil etti. 2019 Mayıs ayıydı sanırım, kendisi ile görüştük. Kasımdan itibaren de çalışmaya başladık. İki yıllık bu süreçte hem bize hem de öğrencilerimize çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. 2019 yılından itibaren kurumsal olarak faaliyetlerine devam etmeye başlamış, ilk olarak da Adana'nın oyunculuk alanında temel eksikliklerini fark edip, profesyonel bir oyuncu ile eğitim düzenlemiştik. 'Adana'da bir ilk Bülent Polat ile Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi' sloganı ile ilk adımı atmıştık. Bu sefer eğitim ağını genişleterek Türkiye geneli oyunculuk kampı ile eğitime başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Adana sıcak bir memleket. Bülent Polat'ın eğitimlerine talepte oldukça fazla oluyor, bu yüzden eğitimlerimizde kontenjan sınırlaması uyguluyoruz. Hem yaz döneminin gelmesi hem de mevcut pandemi şartlarını düşünerek böyle bir karar aldık" dedi.

Reverans Sanat'ın kurucularından Fulya Selvi ise şunları söyledi:

"Bülent Polat ile 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk eğitimden itibaren Türkiye geneli çok fazla talep alıyorduk, bu talepleri değerlendirmek istedik. Yaz dönemine de denk gelince eğlenceli bir kamp formatının herkese iyi geleceğini düşündük. Oyunculukla ilgili eğitim olanaklarının çoğu İstanbul'da yer alıyor. Önümüzde iki alternatif vardı. Tüm düzenimizi bozup İstanbul'a gidecek ya da Adana'da kalıp sınırlı imkanlarla devam edecektik. Bülent Bey'in bir dizi projesi için Adana'da bulunuyor olmasını fırsata çevirip kendisi ile görüştük. Samimiyetimize inanması ve bizimle yola çıkmayı kabul etmesi ile serüvenimiz başladı. Kendisi ile çalışmaktan çok mutluyuz." - ADANA

Bir Zamanlar Çukurova, Bülent Polat, İstanbul, Adana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Gaffur'u oyunculuk eğitimi verecek - Son Dakika Magazin


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