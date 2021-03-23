Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova boşandı - Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova boşandı

23.03.2021 10:56
Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova boşandı, System.String[]

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova ile yapımcı Altuğ Gültan'ın iki yıllık evliliği sona erdi. Davaları cuma günü görülen çift, anlaşmalı olarak boşandı.

Melike İpek Yalova, yaklaşık 7 yıldır birlikte olduğu yapımcı Altan Gültan ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

'YOLLARIMIZ AYRILIYOR'

Birkaç hafta önce boşanacakları iddia edilen çiftten Yalova, ayrılığı doğrulamış ve yaptığı açıklamada, "Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımız da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Yalova, sosyal medya üzerinden ayrılık haberlerini doğrulamasının ardından 16 Mart'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

Dava geçtiğimiz cuma günü görüldü. Duruşmaya taraflar avukatlarıyla katıldı. Hakimin "Boşanma konusunda kararlı mısınız?" sorusu üzerine Melike İpek Yalova "Boşanma konusunda anlaştık. Anlaşmalı olarak boşanmamıza karar verilsin" dedi. Altuğ Gültan da boşanmak istediğini ifade etti.

TAZMİNAT YA DA NAFAKA İSTEMEDİ

Beş dakika süren duruşma sonucu kararını açıklayan mahkeme, çiftin anlaşmalı olarak boşanmalarına hükmetti. Yalova ve Gültan'ın birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova boşandı - Son Dakika Magazin


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