Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, dün akşam 77. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin final sahnesine Yılmaz'ın kaza sahnesi damga vururken Saniye'nin Adana şivesiyle konuştuğu sahne herkesin dikkatini çekti.

"YEMİN İÇİYORUM KAŞINIYOR"

Saniye, konağa gelerek hüküm kurmaya çalışan ve hayatını kaybeden Hünkar Hanım'ın serasında zaman geçiren Sevda Hanım'dan hesap sordu. Adana şivesiyle konuşan Saniye'nin "Kaşınıyor ya yemin içiyorum kaşınıyor" dediği replik sosyal medyada günde oldu. Saniye karakterini oynayan Selin Yeninci de sevenlerinden gelen destek mesajlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Öte yandan Saniye'nin Sevda'ya sinir olduğu için seraya arabayla girerek yıkması da izleyicileri şaşkına çevirdi.

İşte Selin Yeninci için yapılan bazı paylaşımlar...