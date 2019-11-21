Son Dakika › Magazin › Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın - Son Dakika Magazin
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın
6 saat önce
Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi .
Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi . tv100 Magazin Hattı'na konuşan ünlü oyuncu " O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:51
Çağla Şıkel "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı "Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim