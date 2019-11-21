Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın
Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın - Son Dakika Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın

6 saat önce

Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi .

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın, System.String[]

Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi .  tv100 Magazin Hattı'na konuşan ünlü oyuncu  " O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." dedi.

prim, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağla Şıkel "Göğüslerini göstermemeyi öğret" diyen Arto için uzaklaştırma kararı çıkarttı
Deniz Akkaya, cinsel içerikli paylaşım yapan Ömür Gedik üzerinden Türk erkeklerine gönderme yaptı "Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:22:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]