Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı aşk iddiasına sert tepki gösterdi: O insana prim yaptırmayın

Güneş, şarkıcı Reyhan Cansu ile aşk yaşadığı iddiasına ilk kez yanıt verdi . tv100 Magazin Hattı'na konuşan ünlü oyuncu " O insanlara prim yaptırmayalım. Yalan haber, öyle bir şey yok. Prim yapmak isteyen insanlar..." dedi.