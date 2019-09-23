Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, yapımcı Altuğ Gültan evlendi!
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Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, yapımcı Altuğ Gültan evlendi!

1 saat önce

Oyuncu Melike İpek Yalova ile yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu yapımcı ve yönetmen Altuğ Gültan geçtiğimiz akşam İzmir Kemal Bey Çiftliği'ninde evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, yapımcı Altuğ Gültan evlendi!, System.String[]

atv'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı evlendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Melike İpek Yalova, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:16 Kaynak: Bültenler
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi
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