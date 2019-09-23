Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı, yapımcı Altuğ Gültan evlendi!

atv'nin reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı evlendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan rolüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Melike İpek Yalova, önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile nikah masasına oturdu. Aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.