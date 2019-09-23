'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncusu oğlunu arıyor!
1 saat önce
Oğlunun bipolar hastasını söyleyen anne, hayat hikayesi ile şaşırttı.
Oğlunun bipolar hastasını söyleyen anne, hayat hikayesi ile şaşırttı.
14 yaşında eşi tarafından kaçırıldığını anlatan Serap Çelikkunal, 38 kez doğum yaptığını ancak 10 tane çocuğunun yaşadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:00
10 yaşındaki Halil'in yardım çağrısına Haluk Levent yetişti Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü 20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti Ünlü modacı Tolga Çam, şehit ve gazi yakınlarına gelinlik dikme sözü verdi