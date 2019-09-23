Son Dakika Haberleri: 'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncusu oğlunu arıyor!
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'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncusu oğlunu arıyor!

1 saat önce

Oğlunun bipolar hastasını söyleyen anne, hayat hikayesi ile şaşırttı.

'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncusu oğlunu arıyor!, System.String[]

Oğlunun bipolar hastasını söyleyen anne, hayat hikayesi ile şaşırttı.


14 yaşında eşi tarafından kaçırıldığını anlatan Serap Çelikkunal, 38 kez doğum yaptığını ancak 10 tane çocuğunun yaşadığını söyledi.

Anne, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:00 
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