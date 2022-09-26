Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor

26.09.2022 10:59

Elazığ'da Keban Baraj Gölünün havzasında yer alan Murat Nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyündeki su, kuraklığın esiri olarak yaklaşık 250 metre çekildi. Bir zamanlar tekne turlarının yapıldığı ve eşsiz manzarası ile bilinen köy, son görüntüsüyle yürek sızlattı.

Elazığ'da bahar ve kış aylarında kar ve yağmur yağışı, istenileni vermedi. Keban Baraj Gölünün havzasında yer alan Murat Nehrine sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyünde baraj suyu 250 metre çekildi. Artık suya sıfır konumunda bulunmayan köy, eski güzelliğini de kaybetti. 2 sene önce tekne turlarının yapıldığı, turistlerin akın ettiği ve güzelliği ile herkesi etkileyen köy, kuraklık ile boğuşmaya başladı. Köyün 2 yıl önceki ve şu anki görüntüleri ise görenlerin içini sızlattı.

Görüntü Türkiye'den! Bir zamanlar tekne turlarının yapıldığı köy şimdi kuraklığa teslim

"ŞUAN Kİ DURUM KÖTÜ"

Bahar ve kış aylarında yağışların çok güzel olduğunu aktaran Vedat Mutlu, "Bu sene barajın 845 koduna vurmasını bekliyorduk. Her yıl haziran 17'sine kadar çıkar. Şuanda 250 metre kadar su çekilmesi var. 2 yıl önceki 845 kodunu görür müyüz bilemiyorum. Barajın son kodunda o manzara çok güzel oluyordu. Şuan ki durum kötü ve çıplak bir arazi görünüyor. Suyun oranının aşağıda olması sıkıntı. Bu yılki yağışlarla dolmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Türkiye'den! Bir zamanlar tekne turlarının yapıldığı köy şimdi kuraklığa teslim

"2 YIL ÖNCE NASILDI ŞİMDİ NE HALDE"

3 bölgenin suyunun bu göle döküldüğünü aktaran Adem Sağır ise "Geçen yıl yağışların olmasına rağmen su yaklaşık 250 metre çekildi. Su normalde kayalıklara kadar vuruyordu. Göl gerçekten ele geçmeyen bir şey. Kuraklığa yüz tutmuş. İnşallah yüce Mevla'm yağışları bollandırır da kuraklık gider, suyumuz çoğalır. Güzel bir göl. 2 yıl önce nasıldı şimdi ne halde. Şuanda suyun olması gereken yerde yürüyorlar. Birçok ilçenin kalbi burasıdır" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor Üniversitede yemeklere yapılan yüzde 80 oranındaki zam sonrası öğrenciler, rektöre seslendi: Öğrenciler mağdur oluyor
Kaynak: İHA

Elazığ, su, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:59 Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor
10:59 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması: Dikkate alınması gereken iki önemli husus var
10:54 Kayınvalidesi ve baldızını katledip yeğenini yaralamıştı! O caninin ilk ifadesi ortaya çıktı: Hakaret ettikleri için öldürdüm
10:43 Yargıtay'dan emsal niteliğinde "Ter kokan eş" kararı!
10:41 İranlı turistlerin yeni gözdesi Van Gölü sahilleri oldu! Ayda 2 kez geliyorlar
10:44 Vladimir Putin'in seferberlik kararı sonrası Rusya birbirine girdi! Askerlik şubesini basıp, komutanı öldürdüler
10:37 3 kişinin dövüldüğü gece kulübüne 2. saldırı! Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti
10:31 Ece Ronay: Mehmet Ali Erbil, TikTok'tan günlük 100 bin TL kazanıyor
10:22 Rihanna, Superbowl Halftime Show'da sahne alacak
10:12 Ümit Özdağ'dan şaşırtan Süleyman Soylu paylaşımı: Görevden alınması mümkün görünmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 11:16:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bir zamanlar eşsiz manzarasıyla tekne turlarına ev sahipliği yapıyordu! O köy şimdi kuraklıkla boğuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement