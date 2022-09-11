Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu! - Son Dakika
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Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

11.09.2022 13:59
Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

Bir zamanlar fiyatı ile çok satan iPhone 11 Pro akıllı telefon modelini tamir ettik. Kırık iPhone 11 Pro'da neler değişti?

Bir zamanlar fiyatı ile çok satan iPhone 11 Pro akıllı telefon modelini tamir ettik. Kırık iPhone 11 Pro'da neler değişti?

Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

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iPhone 11 Pro özellikleri

Gücünü Apple'ın ürettiği 7 nm+ fabrikasyon sürecinden geçen A13 Bionic işlemciden alan iPhone 11 Pro, performans konusunda rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. 2 adet 2.65 GHz Lightning ve 4 adet 1.8 GHz Thunder çekirdeğe sahip olan işlemci, kağıt üzerinde rakiplerinin gerisinde görünse de kullanım deneyimi konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Hem ön hem de arka camı Gorilla Glass cam ile korunan model, alüminyum gövdesi ve IP68 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı. 4 metre suda ortalama 30 dakika kullanım imkanı sunan cihaz, Apple tarafından geliştirilen çizilmez cam teknolojine sahip.

Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

Kamera performansı konusunda da rakipleri kadar iyi sonuçlar elde eden cihaz, üçlü arka kamera dizilimine sahip. Ana kamera olarak OIS destekli 12 Megapiksel f/1.8, 26mm tercih eden şirket, ikinci kamerada 12 Megapiksel f/2.0 13mm telefoto ve üçüncü kamerada ise 12 Megapiksel f/2.4 13mm ultra geniş açı kamera tercih etmiş. 12 Megapiksel f/2.2 ve SL 3D derinlik/biyometrik sensör, 13mm ön kameraya sahip olan model, öz çekim konusunda da gayet başarılı.

AnTuTu v7 skoru 460.784 ve GeekBench v4.4 skoru 13.829 olan Apple iPhone 11 Pro, kullanım deneyiminde olduğu gibi kağıt üzerinde de iyi sonuçlar ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihaz GFXBench'te 57 FPS almayı başardı. Performans testi yapılan uygulamaların versiyonlarına göre farklı sonuçlar ortaya çıkabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

iPhone 11 Pro, 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3.046 mAh bataryaya sahip. Şirket, 18W hızlı şarj teknolojisi ile iPhone 11 Pro modelinin 30 dakikada yüzde 50 doluluğa erişebildiğini belirtiyor. Ayrıca cihazda Qi kablosuz şarj teknolojisi mevcut.

Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu!

Apple iPhone 11 Pro modelinde çift bant Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ve Bluetooth 5.0 kablosuz iletişim teknolojileri yer alıyor. Cihaz NFC, Face ID ve GPS gibi teknolojilere de sahip.

Cihaz, 0.99 W/kg SAR değeriyle ortalama bir sonuç ile karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ülkemizde kullanıma açılmasa da iPhone 11 Pro modelinde Apple Pay ile ödeme özelliği de mevcut.

iPhone 11 Pro teknik özellikleri

Ekran: 5.8 inç Super Retina XDR OLED, 458 ppi, 800 nit parlaklık Çözünürlük: 2436 x 1125 piksel Cam koruması: Ön ve arka cam Corning Gorilla Glass, alüminyum kasa Boyutlar ve ağırlık: 144 x 71.4 x 8.1 mm/ 188 grDonanım: İşlemci: Apple A13 Bionic (7 nm, 2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) Grafik Birimi: Apple GPU Depolama – RAM: 64 GB depolama 4 GB RAM, 256 GB depolama 4 GB RAM, 512 GB depolama 4 GB RAMKamera: Ana kamera: 12 Megapiksel f/1.8, 26mm (geniş), OIS, dual pixel PDAF Telefoto kamera: 12 Megapiksel f/2.0 PDAF, 1.0µm OIS, 2x optik zoom 1/3.4¨ sensörUltra geniş açılı kamera: 12 Megapiksel, f/2.4, 13mm (ultra geniş açı), 1/3.6¨ sensör Arka kamera video: 4K@24/30/60 FPS, 1080p@30/60/120/240 FPS, HDR, stereo ses kaydı Ön kamera: 12 Megapiksel, f/2.2, 23mm (geniş), 1/3.6¨, SL 3D derinlik/biyometrik sensörDiğer: Batarya: 3.046 mAh, 18 Watt hızlı şarj İşletim Sistemi: iOS 14.5

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 11, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırık iPhone 11 Pro'yu tamir ettirdik, sıfır gibi oldu! - Son Dakika
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