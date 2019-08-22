Son Dakika Haberleri: Bir zamanlar G.Saray'daydı! Emre Can Coşkun, Zonguldak Kömürspor'da...
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Bir zamanlar G.Saray'daydı! Emre Can Coşkun, Zonguldak Kömürspor'da...

48 dakika önce

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bir zamanlar G.Saray'daydı! Emre Can Coşkun, Zonguldak Kömürspor'da..., System.String[]

TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Emre Can Coşkun'u transfer etti.


Coşkun, Kömürspor ile resmi sözleşme imzalayarak Kızılcahamam kampına katıldı.


Batı Trakya Türklerispor altyapısında yetişen ve oradan Galatasaray altyapısına gelen, 2013 yılında Galatasaray'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Denizlispor, Alanyaspor, Giresunspor, Göztepe ve Adanaspor'da top koşturdu.


Emre Can, TFF 1. Lig'de 66 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 14 mücadelede sahaya çıktı.

Emre Can Coşkun, Galatasaray, Zonguldak, Emre Can, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:17 
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