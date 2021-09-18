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Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika

Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

18.09.2021 11:50
Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti, System.String[]

Bir süredir aralarında ciddi sorunlar bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Kızıldeniz'de buluştu. İkiliye Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan de eşlik etti. Üçlü zirvede Arap liderlerin şortlu olması ve çok mutlu görünmeleri dikkat çekti.

Uzun süredir gerilim yaşayan Katar, Suudi Arabistan ve BAE arasındaki buzlar tamamen eridi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan Kızıldeniz'de buluştu.

TARZLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kızıldeniz'de buluşan Arap prensler oldukça samimi bir fotoğraf verdi. Üçlünün şortlu spor tarzları ve oldukça mutlu bir şekilde gülümsemeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prenslerin dikkat çeken karesi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

"KARDEŞÇE BİR TOPLANTI"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'de dostane ve kardeşçe bir toplantı (tam yer belirtilmedi) Bin Selman, Al Sani ve Şeyh Tahnun'u bir araya getirdi." ifadelerine yer verdi.

ARABİSTAN, KATAR'A AMBARGO UYGULAMIŞTI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'yle çözüme kavuşmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı. Krizin sona ermesinin ardından iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler başlamış, kara, hava ve deniz sınırları açılmıştı.

Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Suudi Arabistan, Kızıldeniz, Katar, BAE, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir zamanlar kanlı bıçaklı olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti - Son Dakika Dünya


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