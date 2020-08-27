Bir zamanlar kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi - Son Dakika

Bir zamanlar kapış kapış satılan müzik kasetleri teknolojiye yenildi

Bir dönem hayatımızın vazgeçilmezlerindendi

TRABZON - Bir zamanlar müzikseverlerin vazgeçilmezlerinden olan müzik kasetleri, artık genç neslin ilgisini de çekmese de meraklıları da yok değil.

Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde artık her türlü müziğe erişmek mümkün hale gelirken, müzik kaseti baskısı yapan fabrikaların çoğu kaset imalatını durdurduğu buna paralel olarak kaset müzik sanatçılarında yaşanan bu durumdan dolayı zor günler geçirdiği belirtildi.

Yeni neslin müzik kasetlerini pek tanımadığını artık nostalji haline gelen kasetleri ara sıra tercih edildiğini belirten Kaset yapımcısı İbrahim Altuntaş, müzik kasetlerin teknolojiye kurban gittiğini söylüyor.

Bundan sonra müzik kasetlerinin artık hayatımızda olmayacağını belirten Avrasya Çarşısı esnaflarından İbrahim Altuntaş, "Bir zamanlar hayatımızda yer alan müzik kasetleri artık yavaş yavaş raflardaki yerini terk etmeye başlıyor. Müzik kasetleri artık bitiyor, fabrikalar baskı daha yapmıyor. Yedi tane fabrikadan sadece bir tanesi kaldı. O da kaset baskı yapmıyor, sadece CD baskı yapıyor. Dolayısıyla piyasada satılan kasetlerin yerine artık yenisi gelmeyecek. Bundan sonra böyle kaset daha çıkmayacak. Bunlar son dönemler. Elimizdekiler bitti mi, daha yok, tarih oluyor. Kasetler teknolojiye kurban gitti diyebiliriz" dedi.

Yeni nesil tanımıyor

Yeni neslin müzik kasetlerini tanımadığını ifade eden Altuntaş, "Yeni nesil kasetleri tanımıyor, eski nesil daha iyi tanıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yine de ara sıra gelerek kaset alan oluyor. Şu anda ben Türkiye'nin her yanına toptan mal dağıtıyorum. Meraklısı soruyor. Elimizdeki kasetler bitti mi sadece CD kalacak bir süre sonra onlar da tamamen tarih olacak. Ancak ilginç bir şekilde plak dönemine dönüş var. Çünkü plak şu anda antika oldu. Eski plakların antika değeri yükseldi. Yeni yapılanlar eski plaklar gibi yapılmıyor. Onların çoğu plastik. Eski hammaddeler artık kalmadı. Şu anda plaklara geçiş var. 45'lik yok 33'lük var. Long play var. Belki de ne bileyim elimizdeki bu kasetler yarın tarihi eser gibi olacak tıpkı plaklar gibi" diye konuştu.