Son Dakika Haberleri: Bir Zamanlar Karadeniz Kadının Vazgeçilmeziydi.

Bir Zamanlar Karadeniz Kadının Vazgeçilmeziydi.

3 saat önce

Bir zamanlar Karadeniz kadının vazgeçilmeziydi.

Bir zamanlar Karadeniz kadının vazgeçilmeziydi...Karadeniz kadınının başörtüsü "Keşan"a rağbet azaldı
Sarı, kırmızı, beyaz ve siyah renklerle dokunan keşan bezinin tarihi 200 yıl öncesine dayanıyor

RİZE - Karadeniz Bölgesi'ndeki kadınların günlük hayatta başörtüsü olarak kullandıkları keşana rağbet azalınca, firmalar keşan bezinden farklı ürünler üretmeye başladı.
Bir zamanlar Karadeniz kadınlarının günlük hayatta başörtü olarak kullandıkları, tarihinin yaklaşık 200 yıla dayandığı keşan başörtüsüne ilgi her geçen gün azalıyor. Sarı, kırmızı, beyaz ve siyah renkli iplerle dokunun Karadeniz'e özgü bez, başörtüsü olarak kullanılmamaya başlayınca, firmalar keşan bezinden farklı ürünler üretmeye başladı. Rize'de bir firma sahibi keşan bezinden keşan bezinden çocuk elbiseleri, fular, şapka, çanta, etek, elbise, masa örtüsü, aksesuar ve benzeri birçok ürün üretilebiliyor. Keşan bezinden üretilen ürünler bölgede büyük ilgi görüyor.
Eski dönemlerde Karadenizli kadınların keşan takmadan dışarıya çıkmadıklarını ve gün geçtikçe keşana olan rağbetin azaldığını ifade eden Rizeli esnaf Sabit Bostan, artık keşan bezinden çeşitli ürün ürettiklerini belirtti.
Bostan yaptığı açıklamada "Keşana rağbet azalınca ilk etapta masa örtüsü ve fular olarak kullanıyorduk. Sonrasında bu ürünü genişlettik ve seccadesini bile yaptık. Bundan kırk, elli yıl önce kimse keşanını takmadan dışarıya çıkmazdı. Bölgemizde böyle bir kültür vardı. Yeni nesil geldikten sonra artık eskisi gibi kullanımı olmuyor. Yeni gelen nesil artık bunları evlerinde aksesuar olarak kullanıyorlar. Düğünlere, nişanlara giderken veya kına gecelerinde hediye etmek için kullanıyorlar. Yoğun olarak fuarlara katıldık. Fuarlarda tanıtım yaptık, satış yaptık ve bunu hemen hemen Türkiye'nin her yerine sevdirdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:27 Kaynak: İHA

Rize, Keşan, Karadeniz, Kültür Sanat
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