Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldız ismi evlendi

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde Rauf Denktaş karakterine hayat veren oyuncu Devrim Saltoğlu uzun zamandır aşk yaşadığı Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturdu. İşte sürpriz nikahın perde arkası...

48 yaşındaki Devrim Saltoğlu, dün ikinci kez dünyaevine girdi. Dün akşam gerçekleşen törene çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında Saltoğlu'nun Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden rol arkadaşları da vardı. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti ile Ahmet Kural, Çağla Gizem Çelik çifti Devrim Saltoğlu'nu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Heyecanlı olan çift mutluk fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Nikah sonrası konuşan Devrim Saltoğlu, "Birlikteliğimizi nikah masasına taşıdık, çok mutluyuz. Rabbim herkese sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür geçirmeyi nasip etsin" dedi.

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