"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi ekibi ikinci sezon çekimleri için KKTC'ye geldi - Son Dakika

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin oyuncuları ve ekibi, ikinci sezon çekimlerini gerçekleştirmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Girne Amerikan Üniversitesinden (GAÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, GAÜ sponsorluğunda, KKTC'nin çeşitli bölgelerinde çekimleri gerçekleştirilen ve TRT'de izleyiciyle buluşan dizinin ekibi yeniden KKTC'ye geldi.

"Bereli" karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "O yıllarda yaşanan acı olayların çekilmesi gereken yer KKTC'den başka bir yer değildir. O nedenle 2. sezon çekimleri için geri döndük." dedi.

Çayoğlu, "Hikayeler gerçek olduğu için, gerçek duygular ve sorumluluk hissiyatı çok baskın oluyor. O dönemi gerçekte yaşayan insanlar ara ara setimizde bulunuyor ve onlarla tanışmak duygularımızı çok daha başka boyutlara taşıyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız, elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, gerisi seyircinin takdiridir." şeklinde konuştu.

İlk sezonu TRT1 ekranlarında yayımlanan ve 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirildiği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.