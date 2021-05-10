Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı - Son Dakika

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı

10.05.2021 10:40

TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yayınlanan bir sahnede EOKA'cı Nikos Sampson'ın KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın başına silah dayaması Yavru Vatan'ın tepkisini çekti. Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz!" diyerek tepkisini dile getirdi.

TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, eleştirilerin hedefi haline geldi. KKTC direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirdi.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, dizinin yeni bölümdeki bir sahneye tepki göstererek Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"KAHRAMAN OLARAK GÖSTERİLİYOR"

İsmail, "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi? Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" dedi.

TRT'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, Yavru Vatan'da krize neden oldu

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

"TRT'nin 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin 4. bölümünde 1963'de Lefkoşa'nın düştüğü, EOKA'nın Türk karargâhını ele geçirdiği iddia edildi. Bu uydurmadır" diyen İsmail, aslında söz konusu olayın tam tersi şekilde sonuçlandığını yazarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"EOKA, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) direnişini kırıp Türk bölgesine giremedi. Aksine stratejik 2 yüksek bina ve bir fabrikayı kaybetti. Bu uydurmaların nedeni ne."

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı

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Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Yavru Vatan'da kriz yarattı! EOKA'cı Sampson ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın sahnesi tepkiye yol açtı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • .:.: trt maalesef tarihi filmleri tarihe göre değil verilen emre göre çekiyor, osmanlı tarihininde içine ettiller yazık çok yazık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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