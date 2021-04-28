Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı - Son Dakika

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı

28.04.2021 17:20

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk günden bu yana gündemden düşmeyerek büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu. Demir Karahan, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde "Efsane" lakabıyla tanınan bir Teşkilat görevlisini canlandıracak.

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.

5. BÖLÜMLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Diziye transfer olan Demir Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine bir usta oyuncu daha katıldı
Demir Karahan

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği"Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı

Bir Zamanlar Kıbrıs, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı - Son Dakika Magazin


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