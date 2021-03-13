"Bir Zamanlar Kıbrıs"ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika

"Bir Zamanlar Kıbrıs"ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması

13.03.2021 18:03

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B.'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıran Tayanç Ayaydın, "Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım.

TRT 1'in yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B.'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıran Tayanç Ayaydın, "Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım. Hayatımda ilk defa empati kurmamın çok çok zor olduğu bir karaktere hayat vereceğim." ifadelerini kullandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, tamamı KKTC'de çekilen dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak.

Yakın zamanda yayınlanması planlanan dizinin başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu yer alacak.

Oyuncu Tayanç Ayaydın, dizide, Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak için kurulan, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle yaptığı darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u deviren EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson'u canlandıracak.

Açıklamada oyuncu Ayaydın'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Dönemin Rum kesiminin Cumhurbaşkanlığına kadar çıkacak olan, Makarios'u bile deviren bir Yunan Rum Komutanı Nikos Sampson. Herkesin bildiği üzere tarihte var olmuş, savaş suçlusu olarak bile yargılanmamış, hakikaten çok karanlık bir tarafta var olmuş biri. Başta bu rolü kabul etmek ile ilgili çok tereddüt yaşadım. Ama en sonunda oynama kararı aldım. Sonuçta zaten birinin canlandırması gerekiyordu, bu hikayenin anlatılması adına. Benim için büyük bir sorumluluk, hayatımda ilk defa empati kurmamın çok çok zor olduğu bir karaktere hayat vereceğim. Süreçte ben de bu sorumluluğun altından nasıl kalkacağımı merak ediyorum."

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğund Hakan İnan oturuyor.

Tayanç Ayaydın, Yunanistan, Kıbrıs, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı 21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı         
17:13
Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti         
17:06
Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi         
16:08
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 18:11:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bir Zamanlar Kıbrıs"ta EOKA-B'nin liderini canlandıracak Tayanç Ayaydın, rolünün zorluklarını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei