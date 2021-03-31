Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı 'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran 'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyan dizinin, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırıyı anlatan ilk bölümü yarın ekrana gelecek.

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde çekilen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

Son Dakika › Güncel › 'Bir Zamanlar Kıbrıs' yarın TRT 1'de başlayacak - Son Dakika

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