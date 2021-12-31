Erken seçim tartışmalarının gündemden düşmediği bir yılın geride kalmasının ardından Halk TV, 2022'yi Serhan Asker'le Görkem Hatıralar Yılbaşı Özel programıyla karşıladı.
Programda çeşitli sanatçılar tarafından pek çok parça ve yöresel türkü söylenirken, Kardeş Türküler tarafından ise Kürtçe "Keçe Kurdan" şarkısı söylendi. CHP'nin kanalında yaşanan bu durum pek çok izleyicinin dikkatini çekti.
"Kızlar bakın dünyanın çarkına
bize zorluk bağlanmış zorluk
kadınlar ilerlemiş çok okurlar
artık kalem kılıç yerine geçmiş
kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin
gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin
hey hey biz Kürt kızlarıyız
şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz
hey hey biz Kürt çiçekleriyiz
cahillerin derdine karşı isyandayız
kaldır başını Kürt kızı
ciğerimi yüreğimi yakma
hani halk hani özgürlük
hani biz yetimlerin anası
kızlar isteriz ki bizimle savaşa gelin
gönüller isteriz ki bizimle kavgaya gelin
hey hey biz Kürt kızlarıyız
şiriniz kavgadayız yiğitleri bekleriz
hey hey biz Kürt çiçekleriyiz
cahillerin derdine karşı isyandayız"
Son Dakika › Güncel › Bir zamanlar 'Kürt yoktur' diyen CHP'nin kanalında 'Keçe Kurdan' türküsüyle yeni yıl kutlandı - Son Dakika