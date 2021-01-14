Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor - Son Dakika

Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor

14.01.2021 18:39
Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor, System.String[]

BÜTÜN EŞYASI TEKERLEKLİ ARABADA Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Loni Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü.

BÜTÜN EŞYASI TEKERLEKLİ ARABADA Gri bir tayt, beyaz kazak ve siyah bir mont giyen 37 yaşındaki Loni Willison'ın bütün eşyasını da bir tekerlekli arabayla yanında taşıdığı görüldü. Loni Willison bir süredir evsiz ve California'da sokaklarda yaşıyor.AYAKKABI GİYMEDİ, ÇORAPLARIYLA GEZDİ

Loni Willison'ın ayağında ayakkabıları olmadığı sadece kırmızı- beyaz renkli çoraplarla dolaştığı da gözden kaçmadı.2016'DAN BU YANA SOKAKLARDA YAŞIYOR Bir dönem ünlü fitnes dergilerinin kapakları için modellik yapan Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California çevresinde çöpleri karıştırırken ya da sokaklarda uyurken görüntüleniyor.ESKİ EŞİ YARDIM ETMEK İSTEMEDİ Loni Willison, bir dönemin gözde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandıran Jeremy Jackson ile kısa süren bir evlilik yaptı. Jeremy Jackson'ın ise eski eşine yardım etmediği de belirtildi. Jackson'dan 2014 yılında boşanan Willison'ın durumu onu eskiden beri tanıyanları endişelendiriyor.KENDİSİ DE YARDIM TABEP ETMEDİ Loni Willison, geçtiğimiz yılın ekim ayında İngiliz The Sun gazetesiyle konuşmuştu. Willison, kimseden yardım talep etmediğini de dile getirmişti. Willison, sokaklarda yaşamaya başlamadan önce zaman zaman cep telefonundan çektiği pozlarını sosyal medyada paylaşıyordu. Genç kadın artık bir cep telefonu olmadığını da bir süre önce açıklamıştı.BALAYINDA ÇEKİLEN POZLARI MAZİDE KALDI

Çift, 2012'de evlendiklerinde Maui'de balayına çıkmışlardı. Ama ne o günkü mutlulukları kaldı geride ne de eski hayatları. Loni Willison'ın kendi ailesiyle de görüşmediği belirtiliyor.

Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor

Michael Jackson, California, Fitnes, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir zamanlar modeldi: Şimdi sokaklarda yaşıyor - Son Dakika Magazin


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