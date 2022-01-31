Üye Girişi
Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı

31.01.2022 09:36

Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı Şırnak'ta çetin geçen kış aylarında dağlarda aç kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan binlerce yaban hayvan için Uludere Belediyesi seferber oldu.

Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta çetin geçen kış aylarında dağlarda aç kalan nesli tükenme tehlikesi altında bulunan binlerce yaban hayvan için Uludere Belediyesi seferber oldu. Her yıl ilçe genelinde tonlarca yem, mama, arpa, buğday ve samanları traktörlere yüklenip 2 bin rakımlı yüksek dağların eteklerine bırakılıyor. Gelenekselleşen bu durum bu yılda yapıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki yüksek rakımlı Avaspi Yaylası, Tanin Dağları ve Bulakbaşı Mahallesindeki dağlarda belediye, yaban ve sokak hayvanlar için her yıl kış ayları boyunca traktörler dolusu yem, mama, arpa, buğday ve saman bırakıyor. Kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı Avaspi Yaylası ile Uzungeçit beldesi arasındaki Tanin dağlarına kepçelerle 3 kilo metre yol açıldıktan sonra belirlenen bölgelere yem bırakılıyor. Belediye başkanı Sait Ürek, personelleriyle beraber çuvallar dolusu yem ve saman bıraktı. İlçenin farklı bölgelerine kulübe ve barınaklar yaparak sokak hayvanlarını besleyen belediye ekipleri, aynı zamanda dağlara tırmanıp hayvan yoğunluğunun olduğu bölgelere yem bırakıyor.

"Lütfen kimse ava çıkmasın"

Avlanmanın yasaklandığı ilçe ve köylerinde son yıllarda yaban hayvan sayısında artış görüldü. PKK'lı teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle beraber boz ayı, domuz, kurt, tilki, keklik, sincap, tavşan ve daha birçok yaban hayvan türü sayısında artış yaşandığı görüldü. Belediye Başkanı Sait Ürek, çalışmaların 3 yıldır devam ettiğini hatırlattı. Her yıl olduğu gibi bu yılda kış aylarında Avaspi Yaylası başta olmak üzere ilçe genelindeki birçok bölgeye haftada 2 kere yem, mama, buğday, arpa ve saman bıraktıklarını ifade eden Başkan Ürek, "Ekip arkadaşlarımızla beraber bu günde kardan dolayı kapanan yolu açıp traktör dolusu yemi doğaya bıraktık. Hem sokak hem de yaban hayvanlar için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Soğuk ve karlı günlerde herkes elinden geldiğince destek çıksın. Burada avlanma yasaklanmış. Tekrar söylüyoruz. Lütfen kimse ava çıkmasın. belediyemiz bünyesinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bunu reklam için yapmıyoruz. İşimiz, görevimiz olduğu için yapıyoruz" dedi.

Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı

YORUMLAR
500

Hisarcık, Uludere, Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika


Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar Tefecilere "Kanca" operasyonu! Onlarca insanı tehdit edip zorla senet imzalatmışlar         
09:42
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı? Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı?         
09:25
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23

Son Dakika Haberleri
09:40 Teşkilat'ın son bölümümde neler oldu? Mr. X'i kaçırma planı işe yarayacak mı?
09:35 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi
09:27 Derin Talu ve Hakan Sabancı aşkına baba engeli
09:24 Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı?
09:15 Meteoroloji uyardı! Yoğun kar yağışı tekrar gelebilir
09:07 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı
07:47 Gören dönüp bir daha baktı! Araçlara çarpan otomobil, dik şekilde asılı kaldı
08:31 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:28 Osmanlı Ocakları, kurulacak partinin adını "Ocak Partisi" olarak belirledi
08:08 Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 09:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bir zamanlar PKK'nın kol gezdiği dağlara kepçelerle ulaşılıp yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement