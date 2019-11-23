"Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" Fetih Müzesi'nde açıldı

Osmangazi Belediyesi, Anadolu Selçuklu dönemine ait minyatür, kostüm, yağlı boya ve tablolar olmak üzere toplam 200 parça eserden oluşan 'Bir Zamanlar Selçuklu' adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Telif Hakları Genel Müdürlüğü destekleriyle Müzeler Genel Müdürlüğü ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinden başlayan ve Türkiye genelinde toplam 15 şehirde açılacak serginin 12'inci adresi olan Bursa'daki ev sahipliğini yapan Osmangazi Belediyesi, bu önemli sergiyi Bursalılar ile buluşturdu. Yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere genç nesillere tarihi anlatarak Anadolu Selçuklu döneminin izlerini hafızalarda tazelemek amacıyla hazırlanan sergide, Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan heykeller, replika şapkalar, tablolar ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kostümler yer aldı. 200 parça eserden oluşan ve yaklaşık 2 tonluk materyalin bulunduğu sergi 27 Kasım tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.



Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK parti Bursa Milletvekili Refik Özen, GAKSA Başkanı Işın Fırat ve davetliler katıldı.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, esas fonksiyonun dışında önemli bir faaliyete daha ev sahipliği yapıyor. Fetih Müzesi, kendine özgü mimari yapısı ve özellikleri ile namı Bursa sınırlarını aşan bir eser oldu. 99 ülkeden 645 bin kişi müzeyi ziyarete geldi. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Hizmete açılmasının ardından geçen yaklaşık 1 yıllık sürede 160'tan fazla etkinlik gerçekleştirildi. Önemli bir misyon için oluşturulan 'Bir Zamanlar Selçuklu' adlı sergiyi de burada Bursalılar ile buluşturuyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.



Başkan Dündar, 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi ile Selçuklu ve Osmanlı'nın Bursa'da buluştuğunu ifade eden Başkan Dündar, "Eğer geçmişimizi biliyorsak geleceğe de o denli emin adımlarla yürürüz. Bu dönemin Türkiye'sini de ben bu şekilde değerlendiriyorum. Tarihini bilen ve geçmişten dersler çıkaran bir nesil ile Türkiye gelecek için daha sağlam adımlar atıyor. Önümüz aydınlık, ufkumuz geniş. Yolumuz açık olsun" dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin en güzel müzelerinden biri olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin çatısı altında böyle önemli bir serginin açılışında yer alıyor olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisinin Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da açılıyor olması da bence ayrı bir önem taşıyor. Nasıl Osmanlı, Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğindeyse, Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız büyük önem taşıyor. Bir Zamanlar Selçuklu sergisi de bu amaç ile oluşturulmuş bir sergi. Bu serginin oluşturulmasında ve bizlerle buluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



GAKSA Başkanı Işın Fırat da, "Bu sergi Oğuzlar'ın Anadolu'ya giriş yeri olarak bilinen Bitlis'in Ahlat ilçesinden başladı. Şuana kadar 11 şehirde açtığımız serginin 12'inci ayağı Bursa oldu. Sergide heykeller, replika şapkalar, tablolar ve kostümler olmak üzere toplam 200 eser yer alıyor. Bursa ayağında bizlere ev sahipliği yapan Osmangazi Belediyesi Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BURSA