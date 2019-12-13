"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi ziyaretçilerini bekliyor.

Sultanahmet'teki Türk İslam Eserleri Müzesinde açılan sergi, kitre heykeller, yağlı boya tablolar, keçe başlıklar ve kostümlerle Selçuklu dönemini anlatıyor.

Sergide, Konya Olgunlaşma Enstitüsü'nün Sultan-ül Bahreyn giysi koleksiyonu, Işın Fırat'ın kitre heykel koleksiyonu, Aynur Atayurt'un yağlı boya koleksiyonu, Hüseyin Gürkan Akkuş'un keçe başlık koleksiyonu ve Zeynep Munzur'un tabloları, anlatımlı olarak yer alıyor.

"Hiç" isimli keçe başlık koleksiyonuyla sergide yer alan Hüseyin Gürkan Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı'dan öncesinin çok bilinmediğini söyledi.

Akkuş, Osmanlı'nın Selçuklu'dan gelen birikimle inşa edildiğini belirterek, "Osmanlı'dan önce birçok Türk medeniyeti var. Selçuklu zamanı da değerli şahsiyetlerle dolu. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen Selçuklu'daki Biruni'dir, ilk donanmayı oluşturan Çakabey'dir. Bunları anlatan bir sergi bu. Geçen sene 5, bu sene 15 şehir dolaştık." diye konuştu.

Akkuş, Bitlis Ahlat'tan başlayan İstanbul'da son bulan sergide, Türklerin Anadolu'ya girişinden başlayarak, ilim adamları ve sultanlar gibi dönemin belli başlı önemli kişileri ve yaşantılarının anlatıldığını sözlerine ekledi.

"Bir Zamanlar Selçuklu" 15 Aralık'a kadar görülebilecek.

Selçuklu, Akkuş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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